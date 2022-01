Milan, l’allenamento di oggi in vista del match contro la Roma (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello in vista della partita contro la Roma. Il report Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo diello indella partitala. Il report

Advertising

cicciojumped3 : RT @MartinSa1988: ???? #Milan - Stefano #Pioli può sorridere. #Ibra ha lavorato in gruppo, così come #Leao e #Rebic. Il portoghese e il croa… - JeanMarie1899 : RT @MartinSa1988: ???? #Milan - Stefano #Pioli può sorridere. #Ibra ha lavorato in gruppo, così come #Leao e #Rebic. Il portoghese e il croa… - KaneACMilan : RT @MartinSa1988: ???? #Milan - Stefano #Pioli può sorridere. #Ibra ha lavorato in gruppo, così come #Leao e #Rebic. Il portoghese e il croa… - SEMPREFMILAN : RT @MartinSa1988: ???? #Milan - Stefano #Pioli può sorridere. #Ibra ha lavorato in gruppo, così come #Leao e #Rebic. Il portoghese e il croa… - MilanLiveIT : RT @MartinSa1988: ???? #Milan - Stefano #Pioli può sorridere. #Ibra ha lavorato in gruppo, così come #Leao e #Rebic. Il portoghese e il croa… -