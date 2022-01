MERCATO MILAN E TOP NEWS – La formazione anti-Roma. Scelto Botman (Di martedì 4 gennaio 2022) Il MILAN recupera tanti titolari, ma contro la Roma potrebbero andare in panchina. Sul MERCATO non ci sono dubbi sul difensore preferito Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilrecupera ttitolari, ma contro lapotrebbero andare in panchina. Sulnon ci sono dubbi sul difensore preferito

Advertising

tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - Gazzetta_it : Milan, operazione sorpasso: Botman in pole, si tratta per Adli - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – La formazione anti-#Roma. Scelto #Botman #ACMilan #SempreMilan - RadioRossonera : ?? CALCIOMERCATO MILAN - IL PUNTO SUL MERCATO ?? La reale situazione sul difensore centrale, le possibilità per il… - AConan_Doyle : @Milan73961431 Buonasera Le ribadiamo che ieri sul mercato del Milan non c'erano novità E nemmeno oggi Cordiali saluti -