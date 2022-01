LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Sjur Roethe vince la tappa, Klaebo trionfa nel Tour de Ski! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 16.03 Vediamo i primi 5 al traguardo, con relativi distacchi: 1 Sjur Roethe (NOR) 31:42.1 2 Denis Spitsov (RUS) +2?4 3 Friedrich Moch (GER) +18?9 4 Lucas Boegl (GER) +30?0 5 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +34?9 16.00 Iivo Niskanen riesce a mantenere il terzo posto in classifica Tour de Ski; podio sfiorato per Spitsov. 15.59 Magistrale Klaebo, che non si è accontentato e ha spinto sino all’ultimo; porta meritatamente a casa il Tour de Ski 2022. 15.58 Basta il quinto posto a Klaebo per trionfare nel Tour de Ski; grande gara del connazionale ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 16.03 Vediamo i primi 5 al traguardo, con relativi distacchi: 1(NOR) 31:42.1 2 Denis Spitsov (RUS) +2?4 3 Friedrich Moch (GER) +18?9 4 Lucas Boegl (GER) +30?0 5 Johannes Hoesflot(NOR) +34?9 16.00 Iivo Niskanen riesce a mantenere il terzo posto in classificade Ski; podio sfiorato per Spitsov. 15.59 Magistrale, che non si è accontentato e ha spinto sino all’ultimo; porta meritatamente a casa ilde Ski. 15.58 Basta il quinto posto aperre nelde Ski; grande gara del connazionale ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2022 Scalata Cermis in DIRETTA: partita la 10 km maschile! - #Scalata #Cermis #DIRETTA: #partita… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2022 Scalata Cermis in DIRETTA: partita la 10 km maschile! - #Scalata #Cermis #DIRETTA: #partita - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2022 Scalata Cermis in DIRETTA: Nepryaeva trionfa nel Tour de Ski femminile! Tra poco gli uomini -… - ukadultwebcams : sexybella09 - flutterjoong : @mjnqi se succede veramente mi metto ad urlare, mi mancano le loro live l'ultima è stata nel loro primo world tour se non sbaglio -