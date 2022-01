LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 3-2, l’australiano prova a tornare sotto nel primo set! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto: asse collaudata per Medvedev. 15-0 Grande pressing del russo dopo un’ottima prima. 3-2 Medvedev. Tiene il turno di battuta l’Australiano che sta piano piano entrando dentro questa partita. A-40 Ancora a rete De Minaur a prendersi il punto! 40-40 Il nastro stavolta respinge il back di rovescio dell’Australiano. A-40 Perde gli appoggi e perde anche il dritto Medvedev! 40-40 REGALO DI Medvedev! Il recupero di De Minaur viene deviato dal nastro, il giocatore di Mosca sbaglia con il rovescio d’attacco! 30-40 prova a venire in avanti in controtempo De Minaur, ma sbaglia la volée di rovescio! Nuova palla per il doppio break per ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e dritto: asse collaudata per. 15-0 Grande pressing del russo dopo un’ottima prima. 3-2. Tiene il turno di battuta l’no che sta piano piano entrando dentro questa partita. A-40 Ancora a rete Dea prendersi il punto! 40-40 Il nastro stavolta respinge il back di rovescio dell’no. A-40 Perde gli appoggi e perde anche il dritto! 40-40 REGALO DI! Il recupero di Deviene deviato dal nastro, il giocatore di Mosca sbaglia con il rovescio d’attacco! 30-40a venire in avanti in controtempo De, ma sbaglia la volée di rovescio! Nuova palla per il doppio break per ...

