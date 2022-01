Le scuse di Diana Del Bufalo sui vaccini | «Sono profondamente dispiaciuta»

(Di martedì 4 gennaio 2022)Del, negli scorsi giorni, è finita al centro di una bufera social e mediatica per le sue affermazioni sul vaccino anti Covid. Sul suo profilo – seguito da 1,7 milioni di persone – l’attrice ha affermato che non si vaccina perché le è stato sconsigliato. Dopo essere stata inondata di commenti negativi anche su Twitter, Delha cancellato la diretta per poi pubblicare – come ha fatto anche oggi – una storia scritta in cui ha spiegato le sue affermazioni. Tramite il suo profilo, oggi, arrivano lediDelsu vaccino rivolte a tutti quelli che posessersi sentiti offesi dalle sue (molto poco accorte) parole, ancora di più se si considera il momento drammatico che stiamo vivendo. LEGGI ANCHE >>> La storia della diretta IG di ...

Advertising

giornalettismo : Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, #DianaDelBufalo torna su Instagram per chiedere scusa dopo le sue affer… - LissyNeumair : Molto ridere che Diana Del Bufalo farà la fine di Imen Jane. Mi aspetto la sua storia o post di scuse false Ma sicuro - CarolaDiLiberti : Diana, sono tutte scuse. - LucaBellinzona : Con quasi 2 milioni di follower Diana del Bufalo dovrebbe essere molto più consapevole dell'impatto che le sue paro… -

Ultime Notizie dalla rete : scuse Diana

Notizie.it

Dopo le polemiche in merito alle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini anti - CovidDel Bufalo ha rotto il silenzio. Argomenti trattatiDel Bufalo: la bufera e leDel Bufalo: la bufera Selvaggia Lucarelli controDel Bufalo Dopo esser stata travolta da una vera e propria bufera per le sue affermazioni sul tema dei vaccini anti - Covid,...Il Mail ha pubblicato lein prima pagina, come ordinato dai giudici, ma lo ha fatto il 26 ... Per fortuna l'ex attrice ha un motivo di gioia che non teme confronti: la nascita di Lilibet, lo ...Dopo le polemiche in merito alle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini anti-Covid Diana Del Bufalo ha rotto il silenzio.La morte del principe Filippo, la pandemia, la faida tra William e Harry hanno segnato il nuovo "annus horribilis" della regina Elisabetta ...