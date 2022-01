Insigne al Toronto, c’è la firma: programmato l’annuncio (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia circolava da giorni, ma adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne, come riporta la redazione di Sky Sport, sarà un nuovo giocatore del Toronto. Questi saranno quindi gli ultimi mesi in Serie A per il capitano azzurro, che a partire da luglio giocherà in MLS, dopo aver firmato un contratto di 5 anni e mezzo con uno stipendio da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 di buons. IL MANCATO RINNOVO COL NAPOLI Quella di Insigne e il Napoli è stata da sempre una bellissima storia d’amore, ma l’addio era di fatto diventata l’unica soluzione possibile dopo il mancato rinnovo col club. Napoli, Insigne, calciomercatoDe Laurentiis, infatti, non si è mai spinto oltre l’offerta da 3,5 milioni di euro più 1 di bonus, che non soddisfava affatto le richieste ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia circolava da giorni, ma adesso è ufficiale: Lorenzo, come riporta la redazione di Sky Sport, sarà un nuovo giocatore del. Questi saranno quindi gli ultimi mesi in Serie A per il capitano azzurro, che a partire da luglio giocherà in MLS, dopo averto un contratto di 5 anni e mezzo con uno stipendio da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 di buons. IL MANCATO RINNOVO COL NAPOLI Quella die il Napoli è stata da sempre una bellissima storia d’amore, ma l’addio era di fatto diventata l’unica soluzione possibile dopo il mancato rinnovo col club. Napoli,, calciomercatoDe Laurentiis, infatti, non si è mai spinto oltre l’offerta da 3,5 milioni di euro più 1 di bonus, che non soddisfava affatto le richieste ...

