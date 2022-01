Debito e spesa | se il 2022 cinese già batte la fiacca

Leggi su formiche

(Di martedì 4 gennaio 2022) Se il 2021 della Cina si è chiuso all’insegna della diffidenza generalizzata verso ildel Dragone, societario o pubblico che sia poco importa, l’anno appena cominciato si apre con un nuovo problema: la scarsa domanda di beni e servizi. I cinesi sembra proprio che abbiano perso la propensione all’acquisto, mettendo un altro bastone tra le ruote del Pil, cresciuto solo del 4,9% nel terzo trimestre del 2021. Per Pechino, non è una buona notizia. Con tre quarti del comparto immobiliare, il 25% del Pil, prossimo al collasso, un rallentamento della domanda può seriamente ipotecare le speranze di una crescita sostenuta e su ritmi pre-pandemia nel. La preoccupazione c’è, al punto che proprio per gennaio, è prevista una riunione in seno al partito comunista per fare il punto della situazione sulla compressione, causa ...