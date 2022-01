Dakar, una foratura rallenta la corsa di Eduard Nikolaev. Dmitry Sotnikov pronto ad amministrare il gap da domani (Di martedì 4 gennaio 2022) Non cambia la classifica dei camion al termine della terza tappa della Dakar 2022, frazione disputata quest’oggi da Al Artawiya-Al Qaysumah. I chilometri cronometrati affrontati dalla carovana hanno visto in difficoltà il veterano Eduard Nikolaev che alla vigilia del quarto segmento paga 11 minuti dal teammate e connazionale Dmitry Sotnikov. Quest’ultimo ha vinto la tappa con il proprio Kamaz T5 dopo aver respinto per gran parte della speciale ogni possibile attacco del compagno di squadra che lo scorso anno non era al via della competizione raid più famosa ed estenuante al mondo. Il passo dei due russi è stato incredibile fino al penultimo intertempo quando Nikolaev ha perso improvvisamente contatto con il rivale. Una foratura avrebbe rallentato il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Non cambia la classifica dei camion al termine della terza tappa della2022, frazione disputata quest’oggi da Al Artawiya-Al Qaysumah. I chilometri cronometrati affrontati dalla carovana hanno visto in difficoltà il veteranoche alla vigilia del quarto segmento paga 11 minuti dal teammate e connazionale. Quest’ultimo ha vinto la tappa con il proprio Kamaz T5 dopo aver respinto per gran parte della speciale ogni possibile attacco del compagno di squadra che lo scorso anno non era al via della competizione raid più famosa ed estenuante al mondo. Il passo dei due russi è stato incredibile fino al penultimo intertempo quandoha perso improvvisamente contatto con il rivale. Unaavrebbeto il ...

