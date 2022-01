Covid, in terapia intensiva no vax che rifiutano le cure (Di martedì 4 gennaio 2022) La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione terapia intensiva (Siaarti) rivela come in terapia intensiva per Covid ci siano soprattutto no vax e negazionisti che rifiutano le cure. Per questo diminuisce la sopravvivenza dei pazienti in intensiva. D’altro lato medici che devono far fronte a minacce di azioni legali e spesso non ce la fanno più ma che comunque non possono abbandonare i negazionisti. La terapia intensiva, i no vax e i negazionisti “Rispetto ad un anno fa e’ cambiato il tipo di paziente ricoverato nelle terapie intensive: 7 su 10 sono no vax, di questi la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo vaccino ma l’esistenza stessa del Covid e l’utilità del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione(Siaarti) rivela come inperci siano soprattutto no vax e negazionisti chele. Per questo diminuisce la sopravvivenza dei pazienti in. D’altro lato medici che devono far fronte a minacce di azioni legali e spesso non ce la fanno più ma che comunque non possono abbandonare i negazionisti. La, i no vax e i negazionisti “Rispetto ad un anno fa e’ cambiato il tipo di paziente ricoverato nelle terapie intensive: 7 su 10 sono no vax, di questi la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo vaccino ma l’esistenza stessa dele l’utilità del ...

fattoquotidiano : Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” - SimoneAlliva : La Società Italiana di Anestesia e Rianimazione denuncia in un rapporto come sette ricoverati gravi su dieci siano… - Agenzia_Ansa : Nelle prossime due settimane, secondo l'Iss, è previsto un aumento dei casi di Covid, stabili tassi di ospedalizzaz… - LFacciato : @barbarab1974 Ma essendo disponibile da oggi una terapia alternativa al vaccino,l'obbligo va a farsi benedire! Non… - MisterG96841119 : @ImolaOggi Non vuole capire che covid non è sinonimo di terapia intensiva -