Covid: Draghi vede Bianchi, Speranza e Figliuolo su scuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Il premier Mario Draghi riceve a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Al centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Il premier Marioriceve a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizioe della Salute Robertoe il commissario all'emergenzaFrancesco Paolo. Al centro ...

Advertising

marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - rubio_chef : “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su… - Quinta00876879 : RT @marcotravaglio: FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese), il… - tollerandtoller : RT @marcotravaglio: FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese), il… -