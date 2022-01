Carabao Cup 2021/2022 in tv: calendario, programma, orari e streaming semifinali (Di martedì 4 gennaio 2022) Il calendario, il programma, gli orario, la diretta tv e lo streaming delle semifinali della Carabao Cup 2021/2022. Le ultime quattro squadre rimaste in corsa sono Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham che, nell’arco di una settimana, si giocheranno l’accesso in finale nelle gare di andata e ritorno. Si parte mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, mentre la settimana successiva ci saranno i confronti decisivi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming sulla piattaforma Dazn. Ecco il programma completo: semifinali ANDATA Mercoledì 5 gennaioChelsea-Tottenham ore 20:45 Giovedì 6 gennaio Arsenal-Liverpool ore 20:45 semifinali RITORNO Mercoledì 12 gennaio Tottenham-Chelsea ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, il, glio, la diretta tv e lodelledellaCup. Le ultime quattro squadre rimaste in corsa sono Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham che, nell’arco di una settimana, si giocheranno l’accesso in finale nelle gare di andata e ritorno. Si parte mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, mentre la settimana successiva ci saranno i confronti decisivi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv esulla piattaforma Dazn. Ecco ilcompleto:ANDATA Mercoledì 5 gennaioChelsea-Tottenham ore 20:45 Giovedì 6 gennaio Arsenal-Liverpool ore 20:45RITORNO Mercoledì 12 gennaio Tottenham-Chelsea ...

