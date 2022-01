Capodanno: ancora troppi gli animali in pericolo per le esplosioni, ecco come prenderci cura di loro (Di martedì 4 gennaio 2022) Numerose sono le ordinanze e divieti riguardo lo scoppio di botti e fuochi d’artificio, allo scopo di tutelare gli animali e l’ambiente. Ogni anno però queste misure precauzionali vengono violate creando danni irreparabili. Botti di Capodanno: animali morti o dispersi ogni anno Centinaia di cani e di gatti morti e migliaia dispersi, questi i preoccupanti dati riportati dall’AIDAA. Gli animali domestici non sono gli unici a pagare le conseguenze di questi episodi, infatti è proprio la fauna selvatica a risentirne maggiormente perché direttamente esposta alle esplosioni di petardi e simili. Severe le conseguenze sui volatili che storditi dagli scoppi perdono l’orientamento e finiscono per schiantarsi al suolo, contro i palazzi, o peggio ancora contro i cavi dell’alta tensione. Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Numerose sono le ordinanze e divieti riguardo lo scoppio di botti e fuochi d’artificio, allo scopo di tutelare glie l’ambiente. Ogni anno però queste misure precauzionali vengono violate creando danni irreparabili. Botti dimorti o dispersi ogni anno Centinaia di cani e di gatti morti e migliaia dispersi, questi i preoccupanti dati riportati dall’AIDAA. Glidomestici non sono gli unici a pagare le conseguenze di questi episodi, infatti è proprio la fauna selvatica a risentirne maggiormente perché direttamente esposta alledi petardi e simili. Severe le conseguenze sui volatili che storditi dagli scoppi perdono l’orientamento e finiscono per schiantarsi al suolo, contro i palazzi, o peggiocontro i cavi dell’alta tensione. Il ...

