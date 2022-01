Borsa:Milano ai massimi sfiora 28 mila punti,volano Iveco e Mps (Di martedì 4 gennaio 2022) La Borsa di milano (+0,8%) avanza ancora con il Ftse Mib ai massimi, sfiorando i 28 mila punti. A Piazza Affari volano Iveco (+8,13%), all'indomani del debutto in Borsa dopo la scissione da Cnh (+0,4%)... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Ladi(+0,8%) avanza ancora con il Ftse Mib aindo i 28. A Piazza Affari(+8,13%), all'indomani del debutto indopo la scissione da Cnh (+0,4%)...

