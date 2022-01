Bolsonaro in ospedale, il medico assicura: «Per ora nessun intervento» (Di martedì 4 gennaio 2022) nessun intervento chirurgico per Jair Bolsonaro. Il presidente della Repubblica brasiliano, ricoverato ieri di urgenza in ospedale a San Paolo per una occlusione intestinale, non subirà alcuna operazione. «L’ostruzione intestinale è stata risolta e l’intervento chirurgico è stato escluso per il momento», ha dichiarato il chirurgo Antonio Luiz Macedo, medico di fiducia del capo dello Stato, secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo. Macedo ha poi aggiunto che il paziente «continuerà con il trattamento clinico». Si tratta dell’ennesimo malore di cui Bolsonaro è vittima, dopo la coltellata allo stomaco ricevuta durante la campagna elettorale del 2018. Da allora, il presidente ha subito quattro interventi chirurgici, tutti supervisionati da Macedo che si ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022)chirurgico per Jair. Il presidente della Repubblica brasiliano, ricoverato ieri di urgenza ina San Paolo per una occlusione intestinale, non subirà alcuna operazione. «L’ostruzione intestinale è stata risolta e l’chirurgico è stato escluso per il momento», ha dichiarato il chirurgo Antonio Luiz Macedo,di fiducia del capo dello Stato, secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo. Macedo ha poi aggiunto che il paziente «continuerà con il trattamento clinico». Si tratta dell’ennesimo malore di cuiè vittima, dopo la coltellata allo stomaco ricevuta durante la campagna elettorale del 2018. Da allora, il presidente ha subito quattro interventi chirurgici, tutti supervisionati da Macedo che si ...

Advertising

giuseppeMI1998 : Bolsonaro resta in ospedale, operazione non esclusa - frabarraco : RT @giusepperizzos: Bolsonaro è in ospedale per un'occlusione intestinale: per forza, si è mangiato tutta l'Amazzonia. - breakingnewss__ : ?? #Bolsonaro resta in ospedale, operazione non esclusa. Il Presidente mostra miglioramenti. - iconanews : Bolsonaro resta in ospedale, operazione non esclusa - OlandeseVolan : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… -