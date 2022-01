Afghanistan: russi investono in progetti nel settore energetico (Di martedì 4 gennaio 2022) L’agenzia di stampa russa TASS ha riferito che degli investitori russi si sono recati in Afghanistan per discutere di progetti nel settore energetico. Già a dicembre i rappresentati del governo russo e afghano si erano incontrati per discutere di progetti nel campo dell’energia e delle risorse idriche. I russi investono in progetti in Afghanistan? Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) L’agenzia di stampa russa TASS ha riferito che degli investitorisi sono recati inper discutere dinel. Già a dicembre i rappresentati del governo russo e afghano si erano incontrati per discutere dinel campo dell’energia e delle risorse idriche. Iinin

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan russi Afghanistan: investitori russi discutono di progetti nel settore energetico ... ha annunciato l'incontro tra Hanafi e una delegazione congiunta di investitori afgani e russi. I ...la creazione di 'buone condizioni e le relative infrastrutture per gli investitori in Afghanistan'. ...

Afghanistan - Russia: talebani annunciano incontro con investitori russi Kabul, 03 gen 09:24 - Il vice primo ministro afgano, Abdul Salam Hanafi, ha incontrato una delegazione di investitori russi e dell'Afghanistan. Lo ha riportato questa mattina dal vice rappresentante ufficiale dei talebani, Inamulla Samangani, sul proprio profilo Twitter. Secondo Samangani, che non ha specificato ...

Afghanistan: investitori russi discutono di progetti nel settore energetico

Afghanistan: stretta ai diritti delle donne Alle donne che viaggiano per più di 45 miglia (72 chilometri) non dovrebbe essere offerto un passaggio se non sono accompagnate da un familiare stretto', ha detto domenica all'AFP il portavoce del sud ...

