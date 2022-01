Toni: «Meglio Icardi rispetto a Morata» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luca Toni, ex attaccante della Juventus, commenta il giro di punte attorno alla società bianconera: le sue dichiarazioni Luca Toni ha parlato alla Gazzetta dello Sport sull’intrigo offensivo in casa Juventus. Le sue parole: Icardi – «Icardi può portare alla Juventus quei gol che sono mancati nei primi mesi del post Cristiano Ronaldo. Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti consente di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni. Icardi, da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo. Noi attaccanti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti per rendere al Meglio e credo che a Mauro, un po’ chiuso dalle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luca, ex attaccante della Juventus, commenta il giro di punte attorno alla società bianconera: le sue dichiarazioni Lucaha parlato alla Gazzetta dello Sport sull’intrigo offensivo in casa Juventus. Le sue parole:– «può portare alla Juventus quei gol che sono mancati nei primi mesi del post Cristiano Ronaldo. Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti consente di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni., da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo. Noi attaccanti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti per rendere ale credo che a Mauro, un po’ chiuso dalle ...

