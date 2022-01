Stefano De Martino non ci pensa un attimo: “ora come ora rifiuterei”, è terremoto in tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le intenzioni di Stefano De Martino messe nero su bianco sono ancora più chiare. Profumo di rivoluzione per il cabarettista del piccolo schermo. L’ex ballerino di “Amici – di Maria De Filippi”, showman ed affermato cabarettista dal cuore partenopeo, Stefano De Martino, ha desiderato cimentarsi in queste ore di inizio 2022 in una “rivoluzionaria” dichiarazione. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le intenzioni diDemesse nero su bianco sono ancora più chiare. Profumo di rivoluzione per il cabarettista del piccolo schermo. L’ex ballerino di “Amici – di Maria De Filippi”, showman ed affermato cabarettista dal cuore partenopeo,De, ha desiderato cimentarsi in queste ore di inizio 2022 in una “rivoluzionaria” dichiarazione. La L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

PasqualeMarro : #StefanoDeMartino clamorosa dichiarazione: “Ora come ora non lo…” - Ciotolastro : RT @emilia_romanica: Photo by @emilia_romanica Dec 2019 Cripta dell Abate Martino (Le Sette Chiese - complesso di Santo Stefano) https:… - LadyNews_ : #StefanoDeMartino parla del gossip e del suo ritorno alla danza - emilia_romanica : Photo by @emilia_romanica Dec 2019 Cripta dell Abate Martino (Le Sette Chiese - complesso di Santo Stefano) - PBarraIsScammer : DA TANTO, IL CRIMINALE #PAOLOBARRAI É 1 MOSTRO COCAINOMANE. E X TANTO TEMPO HA VENDUTO MOLTA COCAINA. LA PRENDEVA D… -