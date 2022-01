“Scusatemi” E Paolo Del Debbio scoppia a piangere in diretta tv | momento difficile

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Le 10 cose che ho imparato nella vita, questo il titolo del libro scritto daDelultimamente. Opera a cui tiene moltissimo e che ha presentato nello studio di Domenica In, lasciandosi esaustivamente intervistare da Mara Venier. Durante l’emozionante chiacchierata televisiva, è emersa la parte più profonda del conduttore. Il giornalista, ex politico, autore e presentatore del piccolo schermoDel, ha voluto di mettere per iscritto tutte le esperienze che gli sono state d’aiuto nella vita. Le più rilevanti, indimenticabili. Delle lezioni che potrebbero essere d’aiuto anche ai suoi lettori. Una su tutte, riguardante il papà, ha commosso lui e il pubblico.Del, lacrime a Domenica In “Il punto centrale è la felicità con poco”, ha ...