Sci alpino, i precedenti dell'Italia a Zagabria: un podio per Alex Vinatzer, ultimo successo nel 2017 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della seconda parte della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Dopo aver festeggiato il Capodanno, infatti, il Circo Bianco tornerà in azione, come ormai tradizione, in quel di Zagabria (Croazia) per lo slalom che apre nuovamente le danze in vista di un finale di annata da vivere tutto d'un fiato, senza dimenticare i Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sulla pista denominata Crveni Spust vivremo lo slalom, un appuntamento che è entrato in pianta stabile nel calendario solamente dal 2008. In questo lasso di tempo l'Italia ha centrato due vittorie su questo tracciato da Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. La prima arrivò il 6 gennaio 2010, con l'emiliano che aprì la doppietta davanti a Manfred Moelgg ed al francese Julien Lizeroux. L'oro olimpico di Vancouver 2010 era già ...

