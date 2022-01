Saldi, via dal 5 gennaio: per i bergamaschi spesa media di 134 euro, 10 regole per acquisti sicuri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Da mercoledì 5 gennaio a Bergamo e in Lombardia scatta ufficialmente la stagione dei Saldi invernali che terminerà sabato 5 marzo. Nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, i Saldi si confermano un’opportunità per i consumatori a caccia di affari e le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio parlano chiaro: anche quest’anno lo shopping dei Saldi interesserà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro (111 euro pro capite nei Saldi 2021 e 140 nel 2020), per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro (3,9 miliardi di euro nei Saldi 2021 e 5,1 miliardi di euro nel 2020). In Bergamasca, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, la stima è più alta con una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Da mercoledì 5a Bergamo e in Lombardia scatta ufficialmente la stagione deiinvernali che terminerà sabato 5 marzo. Nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, isi confermano un’opportunità per i consumatori a caccia di affari e le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio parlano chiaro: anche quest’anno lo shopping deiinteresserà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119(111pro capite nei2021 e 140 nel 2020), per un giro di affari di 4,2 miliardi di(3,9 miliardi dinei2021 e 5,1 miliardi dinel 2020). In Bergamasca, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, la stima è più alta con una ...

Advertising

radioalfa : Saldi al via in Campania dal 5 gennaio 2022, le previsioni di spesa di Confesercenti - GiannettiMarco : RT @LaNotiziaTweet: Saldi invernali al via in tutta Italia. Acquisti per 4 italiani su 10. Pesano l’ombra di Omicron e la crisi. Ma anche i… - PerugiaToday : Saldi invernali 2022 al via, in Umbria si parte il 5 gennaio - UnoTvnews : Saldi invernali in Campania. Si parte mercoledì 5 gennaio - infoitinterno : Emilia Romagna: il 5 gennaio al via i saldi. Ogni emiliano spenderà in media 164 euro -