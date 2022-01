Rientro a scuola, fonti governo: "Nessun rinvio". De Luca: "Slittare di 20 - 30 giorni" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Contagi in salita e ritorno a scuola dopo le vacanze: il governo frena sull'ipotesi di un rinvio. fonti dell'esecutivo assicurano che l'orientamento è quello di mantenere la data attuale per il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Contagi in salita e ritorno adopo le vacanze: ilfrena sull'ipotesi di undell'esecutivo assicurano che l'orientamento è quello di mantenere la data attuale per il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - manlius84 : Sul rientro a scuola, in sicurezza: Presenza = mascherine + vaccinazioni + ventilazione e purificazione dell'aria… - TV7Benevento : Covid e scuola, rientro non slitta: in classe il 10 gennaio... - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: E' scontro sul rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, visto l'andamento dei contagi. Secondo fonti del governo, non… -