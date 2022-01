Napoli, bimbo di due anni morto annegato a Torre del Greco. 'Gettato in mare dalla mamma' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio, a Torre del Greco, vicino a Napoli. È accaduto nella zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi duee mezzo ènella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio, adel, vicino a. È accaduto nella zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della ...

