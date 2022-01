Morata Barcellona, cambia tutto: ora lo spagnolo può restare alla Juve (Di martedì 4 gennaio 2022) Morata Barcellona: nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. E Di Marzio analizza la situazione Icardi… Come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso de L’Originale su Sky Sport, la situazione in casa Juve oggi è meno Icardi e più Morata. Nel pomeriggio c’è stato un confronto tra Morata, Allegri e la Juventus che ha ribadito che vuole tenerlo fino a fine stagione. Nessuna decisione definitiva è stata già presa sul riscatto dall’Atletico Madrid. La Juventus non avrebbe gradito il forte pressing del Barcellona sul giocatore e punta a trattenere il giocatore. Se lo spagnolo resterà, le porte sono chiuse per Mauro Icardi. La società bianconera vorrebbe invece bloccare subito Scamacca anche in vista di giugno. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022): nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. E Di Marzio analizza la situazione Icardi… Come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso de L’Originale su Sky Sport, la situazione in casaoggi è meno Icardi e più. Nel pomeriggio c’è stato un confronto tra, Allegri e lantus che ha ribadito che vuole tenerlo fino a fine stagione. Nessuna decisione definitiva è stata già presa sul riscatto dall’Atletico Madrid. Lantus non avrebbe gradito il forte pressing delsul giocatore e punta a trattenere il giocatore. Se loresterà, le porte sono chiuse per Mauro Icardi. La società bianconera vorrebbe invece bloccare subito Scamacca anche in vista di giugno. L'articolo ...

