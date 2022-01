Messa dell’Epifania con Papa Francesco: orario e dove vederli in diretta Tv e streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Città del Vaticano – Si conclude il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice, che tornerà a presiedere la Santa Messa in San Pietro giovedì 6 gennaio, nella Solennità dell’Epifania. La celebrazione, in programma alle ore 10.00, si svolgerà all’altare della Confessione. Il rito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 09:50 e su Tv2000 a partire dalle ore 09.55. Lo stesso giorno, dopo la funzione, Papa Francesco, come da tradizione, guiderà la preghiera dell’Angelus affacciandosi su piazza San Pietro, a mezzogiorno. La diretta dell’Angelus nella Solennità dell’Epifania sarà ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Città del Vaticano – Si conclude il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice, che tornerà a presiedere la Santain San Pietro giovedì 6 gennaio, nella Solennità. La celebrazione, in programma alle ore 10.00, si svolgerà all’altare della Confessione. Il rito sarà trasmesso insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media.televisiva su Rai1 a partire dalle 09:50 e su Tv2000 a partire dalle ore 09.55. Lo stesso giorno, dopo la funzione,, come da tradizione, guiderà la preghiera dell’Angelus affacciandosi su piazza San Pietro, a mezzogiorno. Ladell’Angelus nella Solennitàsarà ...

