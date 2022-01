Massimo Ranieri in lacrime dalla Venier senza genitori la vita è vuota (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il cantante Massimo Ranieri è il primo ospite del 2022 di Domenica In e si racconta a cuore aperto che con il suo libro racconta a tutti quei sogni ancora in volo di un 70enne con la frenesia di chi ha 20 anni. Dopo la sua presenza a Terni ha svelato di essere «crollato» dopo Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il cantanteè il primo ospite del 2022 di Domenica In e si racconta a cuore aperto che con il suo libro racconta a tutti quei sogni ancora in volo di un 70enne con la frenesia di chi ha 20 anni. Dopo la sua prea Terni ha svelato di essere «crollato» dopo

Advertising

moonchi53832056 : RT @troppocerebraIe: ho scoperto che massimo ranieri è uno pseudonimo, in realtà si chiama giovanni calone e ora mi sento come quando nei f… - ONLXTHEBRXVX : RT @troppocerebraIe: ho scoperto che massimo ranieri è uno pseudonimo, in realtà si chiama giovanni calone e ora mi sento come quando nei f… - T1GH7R0P3 : RT @troppocerebraIe: ho scoperto che massimo ranieri è uno pseudonimo, in realtà si chiama giovanni calone e ora mi sento come quando nei f… - infoitcultura : Massimo Ranieri in lacrime a Domenica In: 'La mia vita è vuota adesso' - protxcol : RT @troppocerebraIe: ho scoperto che massimo ranieri è uno pseudonimo, in realtà si chiama giovanni calone e ora mi sento come quando nei f… -