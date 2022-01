Mascherine Ffp2 in farmacia a 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, la struttura commissariale d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita a 75 centesimi di euro ciascuna. L’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Le Mascherine Ffp2 sono obbligatorie: – Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati – Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto – Per l’accesso e l’utilizzo di: ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022)a prezzo calmierato, la struttura commissariale d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita a 75di euro ciascuna. L’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Lesono obbligatorie: – Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati – Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto – Per l’accesso e l’utilizzo di: ...

