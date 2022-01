La donna che ha affogato in figlio in mare a Torre del Greco credeva che il bimbo fosse autistico (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - credeva che il figlio fosse autistico e per questo lo ha ucciso gettandolo nel mare di Torre del Greco. Ha confessato la donna di 42 anni che nella serata di domenica era stata salvata dalle acque del centro della provincia di Napoli. Ai soccorritori aveva raccontato di essere stata rapinata e buttata in mare con il figlioletto di due anni, ma dopo ore di interrogatorio, affiancata da un avvocato d'ufficio, ha confessato alla pm Andreana Ambrosino della procura di Torre Annunziata. "Sono stata io ad ucciderlo, sono stata io a gettarlo in mare, era malato". Nel pomeriggio la procura aveva emesso un decreto di fermo di per omicidio volontario nei confronti della ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI -che ile per questo lo ha ucciso gettandolo neldidel. Ha confessato ladi 42 anni che nella serata di domenica era stata salvata dalle acque del centro della provincia di Napoli. Ai soccorritori aveva raccontato di essere stata rapinata e buttata incon illetto di due anni, ma dopo ore di interrogatorio, affiancata da un avvocato d'ufficio, ha confessato alla pm Andreana Ambrosino della procura diAnnunziata. "Sono stata io ad ucciderlo, sono stata io a gettarlo in, era malato". Nel pomeriggio la procura aveva emesso un decreto di fermo di per omicidio volontario nei confronti della ...

