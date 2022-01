Jolanda Renga compie 18 anni e ‘vola’ con Ambra Angiolini Il post madre-figlia

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Hanno volato per davveroe sua. Un modo fantastico per festeggiare il 18esimo compleanno della ragazza e per celebrare il loro forte legame. Vi raccomandiamo...condivide orgogliosa la poesia dellaL'attrice ha mostrato ai suoi follower momenti di una domenica mattina molto speciale, trascorsa in famiglia. E proprio la primogenita ha scritto u... L’ex di Non è la Rai ha pubblicato su Instagram un video dove “vola” insieme alla neo 18enne sulla Zipline del Lago Maggiore, tra le note di La stella più fragile dell’Universo di Ultimo. La ...