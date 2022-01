Iveco, debutto sofferto in borsa dopo lo spin-off: crolla la quotazione del titolo (-10,30%) a metà mattinata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primo giorno di quotazione su Euronext Milan come “pure player” nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni per Cnh Industrial e debutto di Iveco, dopo lo scorporo di quest’ultima. I due titoli, a circa un’ora e mezza dall’inizio delle negoziazioni in piazza Affari, registrano andamenti divergenti. Cnh Industrial in avvio di seduta non è riuscito a fare prezzo per circa un quarto d’ora, poi ha aperto in rialzo del 2,5% a 15,40 euro rispetto al teorico pre spin-off e ora viaggia in rialzo dello 0,70% a 15,135 euro (con un massimo segnato a 15,575 euro). Viceversa, Iveco risulta in pesante calo. dopo aver faticato inizialmente a far prezzo, la matricola ha aperto a 11,26 euro (con un massimo segnato a 11,40 euro) e poco dopo le 10,30 cede il 10,30% ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primo giorno disu Euronext Milan come “pure player” nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni per Cnh Industrial edilo scorporo di quest’ultima. I due titoli, a circa un’ora e mezza dall’inizio delle negoziazioni in piazza Affari, registrano andamenti divergenti. Cnh Industrial in avvio di seduta non è riuscito a fare prezzo per circa un quarto d’ora, poi ha aperto in rialzo del 2,5% a 15,40 euro rispetto al teorico pre-off e ora viaggia in rialzo dello 0,70% a 15,135 euro (con un massimo segnato a 15,575 euro). Viceversa,risulta in pesante calo.aver faticato inizialmente a far prezzo, la matricola ha aperto a 11,26 euro (con un massimo segnato a 11,40 euro) e pocole 10,30 cede il 10,30% ...

