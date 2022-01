Il prof Le Foche | «Grazie ai vaccini il virus diventerà endemico | dovremo imparare a conviverci»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La variante Omicron sarà il ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica del Corona. Parola dell’immunologo Francesco Le, che in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera commenta così la crescita dei contagi di questi giorni e quella, meno tumultuosa, di ricoveri e morti. «Il, replicando nelle prime vie aeree, è molto più contagioso ma arriva meno inondità e quindi è meno patogenico», spiega ilessore del policlinico Umberto I di Roma. «Nelle persone che hanno ricevuto la terza dose e con un sistema immunitario sano sviluppa sindromi clinicamente meno aggressive, tranne che in alcuni casi rari», dice. Mentre è difficile che arrivino nuove varianti più aggressive: «Itendono ad adattarsi all’organismo che li ospita e ...

La variante Omicron sarà il ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica del Coronavirus . Parola dell'immunologo Francesco Le, che in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera commenta così la crescita dei contagi di questi giorni e quella, meno tumultuosa, di ricoveri e morti. "Il virus, replicando nelle ...Invita alla cautela, invece, il. Francesco Ledel Policlinico Umberto I. 'È vero che vediamo condizioni non allarmanti rispetto ai casi ma - tiene a sottolineare Lenella sua analisi ...