Covid, OMS: "ora il virus sembra essere battibile". Ecco lo scenario di come e quando (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid. Qualche giorno fa, è finalmente affiorata una possibilità all'orizzonte che spronerebbe a guardare al futuro con maggiore entusiasmo ed ottimismo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è mostrato per la prima volta ottimista e ha apertamente parlato della possibile fine della pandemia entro il 2022. Infatti, secondo le sue parole, c'è una buona possibilità di ridurre idurre il Covid-19 a un virus in grado di fare danni analoghi a quelli dell'influenza. Tuttavia, però, per raggiungere un tale obiettivo è necessario che almeno il 70% della popolazione mondiale sia vaccinato. Leggi anche: Covid, Cirio "I vaccini consentono di tenere il Paese aperto" Covid, da pandemia a endemia: il decorso futuro Del resto, nessuno scienziato pensa ...

