Covid, i dati: 68.052 nuovi contagi e 140 morti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 i nuovi casi di positività individuati oggi in Italia, frutto di 445.321 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività cala al 15,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 140 morti, i pazienti ricoverati in area medica crescono di 577 e i posti letto occupati in terapia intensiva sono 32 in più da ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

