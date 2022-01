Covid-19, analisi acque reflue conferma aumento Omicron a dicembre (Di lunedì 3 gennaio 2022) – I campioni prelevati dalle acque reflue, raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome, indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre. Sono il risultato di un sondaggio flash straordinario su Omicron condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che ha analizzato 282 campioni di acque di scarico. In totale, 80 campioni (28,4%) sono stati identificati come positivi per la variante Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Iss. Nell’arco delle 3 settimane, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato osservato, infatti, un considerevole trend di crescita delle positività nei campioni: 5-11 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) – I campioni prelevati dalle, raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome, indicano un forte incremento della circolazione della variantedi SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25. Sono il risultato di un sondaggio flash straordinario sucondotto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che ha analizzato 282 campioni didi scarico. In totale, 80 campioni (28,4%) sono stati identificati come positivi per la variantemediante un test molecolare rapido messo a punto dall’Iss. Nell’arco delle 3 settimane, in concordanza con il quadro epidemiologico, è stato osservato, infatti, un considerevole trend di crescita delle positività nei campioni: 5-11 ...

