Carlo Cortesi vestirà i colori KTM Protek Elettrosystem

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Nuovo anno e nuovo arrivo in casa KTM. Sempre nell’ottica di puntare su giovani promesse della Mtb italiana, si unirà al gruppo il savonese, classe 2004, Junior secondo anno. “È un atleta fisicamente ben strutturato, ha una buona guida della bici e deve ancora esprime al massimo le sue potenzialità. Cercavamo una figura come lui da inserire nel gruppo, uno Junior con un anno di esperienza, avevamo individuato alcuni bikers, poi la nostra scelta è caduta su di lui. Siamo certi che si prenderà delle soddisfazioni e noi con lui” dice Enrico Rovelli, Direttore Sportivo Team KTM. Ecco che cosa sappiamo di lui. Nato nel gennaio del 2004 a Savona, vive in un paese della provincia, Quilliano, studente del Ferraris Pancaldo a ...