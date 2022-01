Calciomercato Lazio, difficile il passaggio di Muriqi all’Hull City: le ultime (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato Lazio, l’Hull City vorrebbe Muriqi con la formula del prestito mentre Lotito e Tare spingono per una cessione definitiva Non arrivano notizie positive dall’Inghilterra per quanto riguarda il mercato in uscita della Lazio. Come riporta il Daily Mail infatti, nonostante l’apertura di Vedat Muriqi al trasferimento all’Hull Citynel momento in cui verrà completata l’acquisizione del club da parte del turco Acun Ilicali, c’è ancora un importante nodo da risolvere. La società inglese vorrebbe acquistare il centravanti kosovaro in prestito mentre Lotito e Tare pretendono una cessione a titolo definitivo per rientrare almeno in parte dall’investimento di circa venti milioni di euro fatto un anno e mezzo fa. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022), l’Hullvorrebbecon la formula del prestito mentre Lotito e Tare spingono per una cessione definitiva Non arrivano notizie positive dall’Inghilterra per quanto riguarda il mercato in uscita della. Come riporta il Daily Mail infatti, nonostante l’apertura di Vedatal trasferimentonel momento in cui verrà completata l’acquisizione del club da parte del turco Acun Ilicali, c’è ancora un importante nodo da risolvere. La società inglese vorrebbe acquistare il centravanti kosovaro in prestito mentre Lotito e Tare pretendono una cessione a titolo definitivo per rientrare almeno in parte dall’investimento di circa venti milioni di euro fatto un anno e mezzo fa. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: L' #Inter pensa a Luiz Felipe: fiducia #Lazio per il rinnovo, ma attenzione al precedente De Vrij - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: L' #Inter pensa a Luiz Felipe: fiducia #Lazio per il rinnovo, ma attenzione al precedente De Vrij - LazioNews_24 : Calciomercato #Lazio, difficile il passaggio di #Muriqi all’#HullCity: le ultime - NCN_it : ANCHE LA LAZIO SU MANDAVA MA IL LILLE NON FA SCONTI #Mandava #Napoli #Lazio #Lille #LOSC #no #sconti… - SeEarn : ANCHE LA LAZIO SU MANDAVA MA IL LILLE NON FA SCONTI #Mandava #Napoli #Lazio #Lille #LOSC #no #sconti… -