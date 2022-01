Calcio | Ulivieri | ' Mondiali ogni 2 anni sembra una forzatura economica ma è da studiare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa, GiInfantino, è tornato a parlare dididue, ipotizzando anche gli Europei biennali: "credo che venga fatto un discorso economico, non c'è altra ragione: a meuna, però è da studiarla. Vero che i campionatidi ciclismo ci sono tutti gli, però non lo so, la cosa mi lascia perplesso". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori, Renzo. "Mino impegni grossi, tra europei e altri campionati internazionali sarebbe un impegno molto gravoso sia per i club sia per le nazionali. Miuna cosa finta, e bisogna vedere che riflessi avrà anche sul tifoso. ...