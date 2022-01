Brasile: Bolsonaro ricoverato d'urgenza, occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. Bolsonaro, 66 anni, al potere dal 2019, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jairè statod'in ospedale per un', secondo quanto riportato dai media locali., 66 anni, al potere dal 2019, è ...

Advertising

borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - borghi_claudio : @sbonaccini Fai il bravo Bonaccini e pensa che in questo momento nella tua regione ci sono gli stessi contagi che c… - fisco24_info : Bolsonaro ricoverato d'urgenza, occlusione intestinale: Il presidente brasiliano trasportato in ospedale a San Paolo - albe_zamma : In breve stiamo mentendo a noi stessi, ma stiamo attenti perché quando si conduce una vita fuori dalla realtà poi p… - infoitestero : Brasile, Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale -