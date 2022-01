AVANTI UN ALTRO: PAOLO BONOLIS RADDOPPIA SU CANALE 5 TRA PRESERALE E PRIMA SERATA (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre su CANALE 5 stanno andando in onda le repliche di Caduta Libera, manca poco al ritorno del mattatore di Mediaset. PAOLO BONOLIS con l’inseparabile Luca Laurenti riapre da domenica 9 gennaio alle 18.45 il minimondo di AVANTI un ALTRO, il popolare game tutto italiano lanciato nel 2011 e giunta alla dodicesima edizione. AVANTI un ALTRO allieterà il pubblico di CANALE 5 con una formula collaudata che trova sempre alto gradimento tra i giovani dove è il quiz più seguito. Tra le new entry del minimondo di BONOLIS, che è anche ideatore del format con i suoi autori, Marco Giusti, Ilona Staller e Clayton Norcross, il primo Thorne di Beautiful. Al termine delle puntate inedite, dovrebbero andare in onda le “famose” puntate registrate pre ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre su5 stanno andando in onda le repliche di Caduta Libera, manca poco al ritorno del mattatore di Mediaset.con l’inseparabile Luca Laurenti riapre da domenica 9 gennaio alle 18.45 il minimondo diun, il popolare game tutto italiano lanciato nel 2011 e giunta alla dodicesima edizione.unallieterà il pubblico di5 con una formula collaudata che trova sempre alto gradimento tra i giovani dove è il quiz più seguito. Tra le new entry del minimondo di, che è anche ideatore del format con i suoi autori, Marco Giusti, Ilona Staller e Clayton Norcross, il primo Thorne di Beautiful. Al termine delle puntate inedite, dovrebbero andare in onda le “famose” puntate registrate pre ...

