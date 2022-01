Antonio non c’è più. Il brutto incidente, poi 2 mesi di agonia in ospedale e ora la notizia terribile (Di lunedì 3 gennaio 2022) Antonio Chessa è morto nelle scorse ore, lasciando familiari e un’intera comunità in lutto. Per due mesi tutti hanno pregato e sperato in un miracolo, ma le conseguenze derivanti dal terribile incidente stradale non gli hanno lasciato scampo. Ha provato a combattere con tutte le sue forze in ospedale, dove era ricoverato in terapia intensiva, ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre. I medici hanno tentato dunque l’impossibile pur di salvargli la vita, ma non è stato possibile fare di più. Lo schianto sul manto stradale di Antonio Chessa era stato tremendo e i soccorritori del 118, giunti sul luogo subito dopo il sinistro, erano stati in grado di mantenerlo vivo e di trasportarlo d’urgenza nel nosocomio ‘Santissima Annunziata’ della città di Sassari. Dopo essere stato portato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)Chessa è morto nelle scorse ore, lasciando familiari e un’intera comunità in lutto. Per duetutti hanno pregato e sperato in un miracolo, ma le conseguenze derivanti dalstradale non gli hanno lasciato scampo. Ha provato a combattere con tutte le sue forze in, dove era ricoverato in terapia intensiva, ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre. I medici hanno tentato dunque l’impossibile pur di salvargli la vita, ma non è stato possibile fare di più. Lo schianto sul manto stradale diChessa era stato tremendo e i soccorritori del 118, giunti sul luogo subito dopo il sinistro, erano stati in grado di mantenerlo vivo e di trasportarlo d’urgenza nel nosocomio ‘Santissima Annunziata’ della città di Sassari. Dopo essere stato portato ...

