“Affare fatto”: la Juventus chiude la prima operazione di gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia col botto la sessione invernale di scambi: la Juventus si prepara a chiudere un trasferimento per il quale siamo veramente ai dettagli Che questo non potesse essere il “solito”… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia col botto la sessione invernale di scambi: lasi prepara are un trasferimento per il quale siamo veramente ai dettagli Che questo non potesse essere il “solito”… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

rykyjeypynaz : @nontistosotto Affare fatto, non per il non riconoscerci ma per il resto ???? - ArmandaGelsomin : RT @mirkonicolino: (#AS) Affare #Barcellona - #Morata fatto al 95%. Intesa raggiunta tra i blaugrana la #Juventus e l'#AtleticoMadrid. Poss… - eleitaliana : RT @mirkonicolino: (#AS) Affare #Barcellona - #Morata fatto al 95%. Intesa raggiunta tra i blaugrana la #Juventus e l'#AtleticoMadrid. Poss… - JuventusUn : #Morata-#Barcellona, affare fatto. #AS anticipa la (possibile) chiusura dell'affare?? - AlessandraOdri : @Giancar32441264 @mara06844397 Bravo. Hai fatto un affare. Ma ha una farmacia o è dipendente? -