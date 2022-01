Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 gennaio 2022)DEL 2 GENNAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; SULLA A12 ATTIVO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLA A1-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E ANAGNI E PROSEGUENDO TRA FERENTINO E CEPRANO; E OGGI 2 GENNAIO APRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO; ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCONE VEICOLARE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, FINO ALLE 12.30 E IL ...