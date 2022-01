Varese: uccide il figlio di 7 anni e tenta di ammazzare la moglie. Arrestato dopo la fuga (Di domenica 2 gennaio 2022) Il bambino aveva solo 7 anni e si chiamava Daniele: i carabinieri l'hanno ritrovato sgozzato, nascosto in un armadio, ucciso dal padre con una coltellata. Sul corpo un biglietto di confessioni: le stesse affidate a un messaggio vocale inviato al padre anziano, per avvisarlo di aver fatto del male a Daniele e, soprattutto, di non guardare nell'armadio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Il bambino aveva solo 7e si chiamava Daniele: i carabinieri l'hanno ritrovato sgozzato, nascosto in un armadio, ucciso dal padre con una coltellata. Sul corpo un biglietto di confessioni: le stesse affidate a un messaggio vocale inviato al padre anziano, per avvisarlo di aver fatto del male a Daniele e, soprattutto, di non guardare nell'armadio L'articolo proviene da Firenze Post.

