Tg1 il video fuori onda è virale: la scena più divertente dell’anno (Di domenica 2 gennaio 2022) Tg1 il video del fuori onda fa il giro del web: la scena è già stata votata sui social come la più divertente dell’anno. Foto Rai PlayTg1, il video del fuori onda diventa virale: pochi secondi che, però, sono bastati a farlo girare su tutti i social. Ormai siamo abituati alle gaffe dei giornalisti, spesso divertenti, che se prima venivano riportate solo da Striscia la Notizia, oggi trovano ampio spazio sul web. Sono molte le pagine virtuali che si occupano di “trash televisivo” e non solo che condividono i video esilaranti contribuendo a renderli virali sul web. In questo periodo, in particolare, nei Tg si parla moltissimo di Green Pass e vaccini, termini che sono ormai entrati nel ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) Tg1 ildelfa il giro del web: laè già stata votata sui social come la più. Foto Rai PlayTg1, ildeldiventa: pochi secondi che, però, sono bastati a farlo girare su tutti i social. Ormai siamo abituati alle gaffe dei giornalisti, spesso divertenti, che se prima venivano riportate solo da Striscia la Notizia, oggi trovano ampio spazio sul web. Sono molte le pagine virtuali che si occupano di “trash televisivo” e non solo che condividono iesilaranti contribuendo a renderli virali sul web. In questo periodo, in particolare, nei Tg si parla moltissimo di Green Pass e vaccini, termini che sono ormai entrati nel ...

Advertising

FBiasin : 1/1/2022, ore 8 del mattino: il tecnico del Tg1, reduce dal Veglione, non si arrende. - massimobitonci : Tg1 Bitonci: “la cancellazione dell’IRAP per ditte individuali e professionisti è una misura voluta dalla… - lindawhippet : RT @FBiasin: 1/1/2022, ore 8 del mattino: il tecnico del Tg1, reduce dal Veglione, non si arrende. - crowdedirection : RT @see_lallero: Buon 2022 anche dal tecnico dello studio del Tg1 Dall'edizione delle 8 di oggi 1° gennaio 2022. - donotdestroyme_ : RT @see_lallero: Buon 2022 anche dal tecnico dello studio del Tg1 Dall'edizione delle 8 di oggi 1° gennaio 2022. -