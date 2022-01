Supercoppa | il Consiglio di Lega non molla | «Nessun rinvio per Juve-Inter»

(Di domenica 2 gennaio 2022)a variazione per la finale diche si giocherà regolarmente il 12 gennaio. Ildelladi serie A ha confermato la data all’unanimità, nonostante le richieste dintus eche avevano chiesto undella partita considerando le rispettive situazioni Covid in peggioramento. L’ha al momento tre giocatori positivi, laquattro, con il concreto rischio che i casi possano aumentare, considerando anche la situazione epidemiologica nel Paese e la minaccia della variante Omicron. A pesare sulla gara c’è poi il nodo dei biglietti venduti prima che il governo Draghi riducesse la capienza degli stadi dal 75 al 50 per cento. Sarebbero circa 12 mila i tagliandi già venduti in più rispetto alle nuove ...

