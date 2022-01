Sudan | lacrimogeni contro i manifestanti pro - democrazia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Le forze di sicurezzaesi hanno sparatomigliaia diche convergono nel palazzo presidenziale a Khartoum per protestareil golpe militare, sfidando un ...

Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparatocontro migliaia di manifestanti che convergono nel palazzo presidenziale a Khartoum per protestare contro il golpe militare, sfidando un massiccio dispiegamento di sicurezza ed il blocco ...... nonostante l'uso estensivo di gase un blackout delle comunicazioni da parte delle ... ha osservato che, dal colpo di stato, ci sono stati in'ripetuti errori di calcolo da parte dei ...Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato lacrimogeni contro migliaia di manifestanti che convergono nel palazzo presidenziale a Khartoum per protestare contro il golpe militare, sfidando un massic ...Le forze di sicurezza sudanesi hanno lanciato gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere migliaia di manifestanti che hanno sfidato i divieti contro le proteste per protestare contro il golpe militar ...