Quirinale | tutti i numeri dei presidenti I più votati | gli scrutini | i grandi elettori

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dall’entrata in vigore della Costituzione, sono stati necessari complessivamente 109per eleggere 11della Repubblica in 12 elezioni, dopo la cessazione dal mandato del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, con una media di 9,1 ad elezione, anche se la ripartizione non è certo omogenea, visto che alcune tornate si sono risolte con un’unica votazione, mentre altre sono state particolarmente complesse. Cossiga e Ciampi eletti al primoo Se infatti Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi sono stati eletti al primo colpo, c’è stato bisogno di 23prima di arrivare all’elezione di Giovanni Leone, battendo il record di sette anni prima, quando ci vollero 21 votazioni per la scelta di Giuseppe Saragat. Seguono in questa classifica Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro, eletti al ...

borghi_claudio : Poi un giorno magari #Damilano ci spiegherà perchè se c'era da votare un piddino riguardava loro, se si rischia di… - Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L'Italia crescerà… - FranceenItalie : Alla vigilia dell'anno nuovo, vi invitiamo a rivivere i momenti forti dell'anno trascorso e dell'amicizia franco-it…

A gennaio spero che arrivinocon le idee più chiare ". Il leader di Italia Viva conta 42 ...che la vera sfida è garantire che la legislatura non abbia contraccolpi dal passaggio dele ...... potrebbe convincersi " e convincere " che anche ilsia solo un palazzo in vendita. Il ... Se sul piano civile sapremo eleggere una persona degna e autorevole come Presidente digli ...Il ricorso formulato dall’Avvocatura dello Stato per conto del Quirinale conterrebbe presupposti “fondati”, sia soggettivi che oggettivi, richiesti per l’ammissibilità del conflitto. Il giudizio della ...(Agenzia Vista) - Roma, 2 Gennaio 2022 - "Siamo semplicemente persone che hanno deciso di mettersi in gioco, ognuno di noi fa la sua politica, però ci ritroveremo il 4 Gennaio in presidio a Roma perch ...