Orietta Berti: «A Sanremo la Vanoni non voleva farsi fotografare con me, preferiva un maschio» (Di domenica 2 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista ad Orietta Berti. La sua ultima canzone, “Luna Piena”, è stata prodotta da Hell Raton, Manuelito, giudice a X-Factor nelle ultime stagioni. È reduce da uno straordinario successo con Fedez e Achille Lauro con “Mille”. Parla dei due cantanti. «Quest’estate mi vedevo più spesso con Fedez perché lui veniva alle promozioni di Mille, mentre Achille dava sempre buca. Invece adesso vedo più spesso Lauro, perché lo trovo sempre in ogni trasmissione tv in cui vado». Su Fedez: «Sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese». Su Lauro: «Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato. Sembra sempre svampito, ma è artista e soprattutto è molto intelligente. Mi trovo benissimo con lui, mi sembra di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista ad. La sua ultima canzone, “Luna Piena”, è stata prodotta da Hell Raton, Manuelito, giudice a X-Factor nelle ultime stagioni. È reduce da uno straordinario successo con Fedez e Achille Lauro con “Mille”. Parla dei due cantanti. «Quest’estate mi vedevo più spesso con Fedez perché lui veniva alle promozioni di Mille, mentre Achille dava sempre buca. Invece adesso vedo più spesso Lauro, perché lo trovo sempre in ogni trasmissione tv in cui vado». Su Fedez: «Sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese». Su Lauro: «Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato. Sembra sempre svampito, ma è artista e soprattutto è molto intelligente. Mi trovo benissimo con lui, mi sembra di ...

