Milano, preso rapinatore seriale di tassisti: aveva perso il cellulare durante il 'colpo' in un'auto (Di domenica 2 gennaio 2022) La polizia di Stato ha fermato a Cinisello Balsamo , comune al confine con Milano, un italiano di 24 anni senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine e attualmente sottoposto alla ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) La polizia di Stato ha fermato a Cinisello Balsamo , comune al confine con, un italiano di 24 anni senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine e attualmente sottoposto alla ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, preso rapinatore seriale di tassisti: aveva perso il cellulare durante il “colpo” in un'auto - leggoit : Milano, preso rapinatore seriale di tassisti: aveva perso il cellulare durante il “colpo” in un'auto - SkyTG24 : Cinisello Balsamo, rapinatore seriale tassisti: preso dalla polizia - ML14130444 : RT @beppe6965: Perché in questi mesi che cazzo ha fatto ?! Presuntuoso vile e prepotente, profilo da sinistrone incravattato ?? Il prox c… - beppe6965 : Perché in questi mesi che cazzo ha fatto ?! Presuntuoso vile e prepotente, profilo da sinistrone incravattato ??… -