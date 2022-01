Manuela Arcuri | l' attrice omaggia la boss della camorra Pupetta | pioggia di critiche su Instagram

(Di domenica 2 gennaio 2022)di polemiche su. L', ha condiviso suun post in cui hatoMaresca, larecentemente scomparsa...

Michele_Arnese : RT @GiusCandela: Cara Manuela Arcuri, questo omaggio a una camorrista fa schifo. - rep_napoli : Manuela Arcuri omaggia Pupetta Maresca su Instagram: 'Donna coraggiosa'. E scoppia la polemica [aggiornamento delle… - Ilmiosenso33 : RT @GiusCandela: Cara Manuela Arcuri, questo omaggio a una camorrista fa schifo. - AleFinoPilot : RT @GiusCandela: Cara Manuela Arcuri, questo omaggio a una camorrista fa schifo. - Nat_Casatelli : RT @GiusCandela: Cara Manuela Arcuri, questo omaggio a una camorrista fa schifo. -

Nessuna replica da parte dell'. Già otto anni fa la fiction Pupetta, 'Il coraggio e la passione attirò più di qualche critica. La serie', che vedeva nel cast Barbara De Rossi, Massimiliano ...Ore complicate permassacrata sui social dopo il suo ultimo messaggio Instagram. Questa volta l'attrice non si è limitata a postare video o qualche foto con tanto di sponsor ma ha pensato bene di dire ...Pioggia di polemiche su Manuela Arcuri. L'attrice, ha condiviso su Instagram un post in cui ha omaggiato Pupetta Maresca, la boss della camorra recentemente ...Manuela Arcuri omaggia Pupetta Maresca su Instagram, travolta dalle polemiche. L'attrice nel 2013 diede il volto, in una fiction trasmessa da Mediaset, ad Assunta Maresca, morta il 29 dicembre a Caste ...