“Maniaco” esibizionista a Fiumicino, esce fuori un secondo caso inquietante (Di domenica 2 gennaio 2022) Fiumicino – Dopo il primo articolo del Faro online sull’episodio di un “Maniaco” esibizionista che si è denudato e masturbato davanti a una ragazza (leggi qui), esce fuori un secondo caso. Parliamo sempre della stessa zona, quella del Villaggio Azzurro all’Isola Sacra, e a denunciarlo è un altro giovane, che ci ha contattati per raccontarci l’episodio. Premettiamo che ovviamente tutto ciò che riteniamo di non scrivere (le generalità di chi è coinvolto, in primis, ma anche la descrizione del presunto Maniaco, per evitare un’improvvida caccia all’uomo), sono a disposizione delle Autorità, peraltro già informate dai diretti interessati. “Lo scorso 30 dicembre, verso le 18.30, io e la mia compagna, con il nostro bambino e il nostro cane – racconta ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 gennaio 2022)– Dopo il primo articolo del Faro online sull’episodio di un “che si è denudato e masturbato davanti a una ragazza (leggi qui),un. Parliamo sempre della stessa zona, quella del Villaggio Azzurro all’Isola Sacra, e a denunciarlo è un altro giovane, che ci ha contattati per raccontarci l’episodio. Premettiamo che ovviamente tutto ciò che riteniamo di non scrivere (le generalità di chi è coinvolto, in primis, ma anche la descrizione del presunto, per evitare un’improvvida caccia all’uomo), sono a disposizione delle Autorità, peraltro già informate dai diretti interessati. “Lo scorso 30 dicembre, verso le 18.30, io e la mia compagna, con il nostro bambino e il nostro cane – racconta ...

